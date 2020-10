¿Qué pasó?

Tras informes contradictorios sobre su estado de salud, Donald Trump, publicó un video desde el hospital en el que dijo estar "mucho mejor", pero que "el verdadero test" será en los próximos días, mientras que su médico anunció que "evoluciona bien" del coronavirus, aunque "aún no está fuera de peligro.

La palabra del Presidente

"Llegué aquí, no me sentía bien. Me siento mucho mejor ahora", dijo Trump, de 74 años, desde el hospital militar Walter Reed, en la periferia de Washington, en el video divulgado en Twitter.

"Estamos trabajando duro para que vuelva (...) Creo que volveré pronto y espero terminar la campaña tal como la inicié", agregó, con semblante relajado, vistiendo una camisa con el cuello abierto y una chaqueta azul.

"Estoy empezando a sentirme bien. No lo sabré hasta los próximos días, supongo que esa es la verdadera prueba, así que veremos qué sucede en los próximos días", dijo el mandatario, quien agregó que su esposa Melania, que también se contagió el coronavirus, tiene síntomas más leves que él.

"Melania realmente lo está manejando muy bien. Como probablemente habrás leído, es un poco más joven que yo, solo un poquito", bromeó sobre la primera dama de 50 años.

La voz del doctor

Poco después, el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo en una nota que "el presidente Trump continúa evolucionando bien, habiendo logrado un sustancial progreso desde el diagnóstico".

Ahregó también que "aunque aún no está fuera de peligro, el equipo sigue siendo cautelosamente optimista".

