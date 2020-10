¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, hospitalizado con coronavirus, está "muy bien" y no requiere asistencia de oxígeno, dijo el médico de la Casa Blanca, Sean Conley.

Este sábado aún se desconocía el origen de su contagio, en momentos en que un número creciente de republicanos dicen haber contraído el virus.

En apenas un mes, el 3 de noviembre, los estadounidenses votarán si Trump, de 74 años, permanece en la Casa Blanca para un nuevo mandato o si lo sucede su rival demócrata Joe Biden.

"Muy bien"

Trump está "muy bien", no ha tenido fiebre en las últimas 24 horas y los síntomas están mejorando, informó este sábado el médico de la casa presidencial, en una rueda de prensa en el hospital militar Walter Reed, cerca de Washington.

El nivel de saturación de oxígeno del mandatario es del 96%, por lo que no se le ha suministrado adicionalmente, y la tos y la congestión nasal están mejorando, agregó. Trump permanece hospitalizado allí desde la tarde del viernes.

¿Qué dijo Trump?

En un video de 18 segundos grabado en la mansión presidencial y difundido poco después en Twitter, Trump anunció que iba a ser internado y aseguró que estaba "muy bien".

"Pienso que todo va bien. Gracias a todos. AMOR!!!!", tuiteó luego, a la medianoche.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Según su portavoz, Kayleigh McEnany, la hospitalización debe durar unos días y es por "precaución".

Trump trabajará "desde las oficinas presidenciales" del hospital, precisó, e indicó que estaba recibiendo el antiviral remdesivir.

Controvertido tratamiento

Conley dijo el viernes que Trump recibió una dosis del cóctel de anticuerpos Regeneron, un tratamiento intravenoso que se encuentra en etapa de ensayos clínicos y no obtuvo aún luz verde de los reguladores.

Expertos destacaron el peligro de administrar al hombre más poderoso del mundo un medicamento prometedor, pero sin pruebas suficientes sobre posibles efectos secundarios.

Con pacientes de edad avanzada "generalmente soy muy cauta con cualquier cosa que sea experimental", dijo a la agencia AFP Carla Perissinotto, una geriatra de la Universidad de California en San Francisco.

El presidente no bebe ni fuma, pero con 74 años y más de 100 kilos es considerado población de riesgo ante el coronavirus, que deja más de 207.000 muertos en Estados Unidos, el país más afectado en términos absolutos por la pandemia.

