El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que, tanto él como su esposa, Melania, dieron positivo al PCR de coronavirus. A pesar de lo alarmante de la noticia, el magnate confirmó sentirse estable y anunció que iniciará su etapa de aislamiento junto a la primera dama.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Muchas han sido las especulaciones sobre la persona que habría podido contagiar al mandatario y a la primera dama, pero todo apunta a su asesora, Hope Hicks ya que, horas antes de que se conociera el resultado, el líder norteamericano compartió en Twitter que su exdirectora de comunicaciones era Covid positivo.

"Hope Hicks, que ha estado trabajando duro sin tomarse un descanso, acaba de dar positivo por Covid-19. ¡Terrible! La Primera Dama y yo estamos esperando el resultado de nuestras pruebas y, mientras tanto, empezamos la cuarentena", escribió en su publicación.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!