Una historia de amor, traición y conspiración para asesinar ha conmocionado a Turquía, luego que se conociera que la joven modelo turca Yagmur Asik, de 27 años de edad, ideó un plan para matar a su esposo, el futbolista Emre Asik, y así quedarse con toda su fortuna.

Todo parecía ser perfecto en la pareja cuando decidieron casarse en una masiva y lujosa celebración con familiares y amigos en el año 2012. Durante los años siguientes, la pareja formó su familia con tres hijos.

Pero en 2018 los problemas comenzaron. El deportista interpuso una demanda de divorcio, argumentando que la relación con su esposa estaba empeorando rápidamente, según el testimonio recogido por un medio turco en su portal web.

La noticia de la separación devastó por completo a Yagmur, quien de inmediato comenzó a pensar un plan para matar a su marido. Para esto, primero intentó convencer a su amante, Erdi Sungur, de unirse al asesinato. Sin embargo, este se negó, pese a que la mujer insistía en que sería beneficioso para ambos.

Foto medio turquía-Sabah

Plan B

Al ver que Erdi se negaba a cometer el crimen, Yagmur pensó en contratar de un sicario por 10 millones de liras (1,2 millones de dólares) para concretar un objetivo. Todo hubiera acabado en desgracia total, sino fuera por que en el último momento el sicario confesó toda la verdad al jugador.

Según Emre Asik, la situación no le extrañó, ya que durante varios meses dijo sentirse inseguro, luego de las reiteradas amenazas por parte de su esposa, quien lo amenazaba con matarlo.

El futbolista dio alerta a las autoridades, quienes fueron por la captura de Yagmur y su amante, quien también fue involucrado en la investigación.

Foto medio turquía-Sabah

Al llegar a la comisaría y ser interrogados, Erdi confesó la verdad: "Mantengo un romance con Yagmur. Ella solo estaba pensando en heredar la fortuna. Me pidió que lo matara, pero me negué. Una vez me trajo un trozo de carne. Quería que disparara a la carne. Intenté hacerlo, pero cerré los ojos", explicó el hombre.

Tras la detención, tanto Yagmur como Erdi se encuentran a la espera del inicio de un juicio en su contra, por intento frustrado de homicidio.