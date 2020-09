¿Qué pasó?

Uno de los momentos que marcó el primer debate presidencial entre Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden fue el que protagonizaron el propio mandatario y el moderador de la instancia, Chris Wallace.

Todo partió cuando los aspirantes a la Casa Blanca intercambiaron opiniones acerca del Obamacare, una reforma sanitaria cuyo objetivo es que haya menos ciudadanos estadunidenses sin asistencia de salud.

Esta medida fue patrocinada por el otrora presidente Barack Obama y promulgada durante su gestión.

La discusión

Wallace le dijo a Trump que su administración y los procuradores pretenden acabar con dicha reforma. Sin embargo, el moderador le cuestionó que no haya presentado un programa para reemplazarla. Ante ello, el magnate lo interrumpió.

"Si me permite terminar la pregunta va a poder dar su explicación. Todavía no he hecho mi pregunta", le dijo el moderador.

La aclaración de Wallace

Trump seguía impidiendo que Wallace que realizara su interrogante, hasta que el conciliador tuvo que explicarle su función para luego seguir con su consulta por la ausencia de una medida que reemplace a Obamacare.

"El moderador del debate soy yo y me gustaría que me deje hacer mi pregunta, luego usted podrá responderla. En el trasncurso de los cuatro años no generó un plan integral. Mi pregunta es: ¿Cuál es el plan de salud de su administración?", preguntó Wallace.

Fiel a su estilo, Trump le respondió: "Me parece que estoy debatiendo con usted y no con él (Biden), no me sorpende para nada. Estoy reduciendo los precios de los medicamentos, ningún presidente antes lo había hecho porque tenía que ir en contra de las grandes farmacéuticas".

Este es el primer cara a cara entre el presidente y el candidato demócrata, el cual se está desarrollando en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio.

