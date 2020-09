La noche de este martes 29 de septiembre se realizará el primer debate presidencial en Estados Unidos con miras a las elecciones del próximo 3 de noviembre. Este será el primer enfrentamiento cara a cara entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden.

El debate se llevará a cabo en Cleveland, Ohio y será moderado por el periodista Chris Wallace de la cadena Fox News.

La instancia contará con seis segmentos de 15 minutos cada uno, los cuales serán:

18:25 Trump se muestra optimista ante su liderazgo en las encuestas "reales". "Recién llegado al Gran Estado de Ohio. Las encuestas reales nos tienen liderando incluso por más que en 2016".

Just arrived in the Great State of Ohio. Real Polls have us leading by even more than 2016. With Biden being against Fracking (Energy & Jobs) & your Second Amendment, we should be in very good shape!