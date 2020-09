¿Qué pasó?

Dos personas murieron y otras catorce resultaron heridas en la madrugada del sábado en un tiroteo ocurrido en una fiesta en el patio trasero de una casa de Rochester, en el estado de Nueva York, indicó la policía.

Según informaron las autoridades locales, las dos víctimas fatales corresponden a un hombre y una mujer.

BREAKING: RPD interim chief Mark Simmons says 16 people have been shot. Two people have died, one male and one female @13WHAM . — Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020

¿Qué dijo la policía?

"Tenemos 16 víctimas del tiroteo, y desgraciadamente dos mortales", dijo a la prensa el oficial de policía Mark Simmons.

Los jóvenes muertos tenían entre 18 y 22 años, y no han sido aún identificados.

Multiple RPD technician units leaving the scene. pic.twitter.com/3jpNY81C3F — Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020

Las personas lesionadas fueron derivadas hasta los hospitales Rochester General y Strong Memorial. La vida de los heridos no está en peligro, según la misma fuente.

"Parecía una zona de guerra"

Los policías enviados al lugar se encontraron con un "escenario de caos", en el que un centenar de personas corrían hacia todas las direcciones.

Nadie ha sido detenido de momento y se ignoran las circunstancias del tiroteo, que se produjo después de la medianoche, según el oficial de policía.

RPD says the shooting happened at a backyard party. Scene will be held for a “considerable amount of time” pic.twitter.com/xGTj5Cxzoc — Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020

“Parecía una zona de guerra total. Había mucha gente yendo en muchas direcciones, en tantas maneras diferentes, tratando de salir de aquí”, aseguró un testigo al medio local 13WHAM News.