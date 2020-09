¿Qué pasó?

La mandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este jueves el retiro de su candidatura presidencial a un mes de los comicios, en un intento por evitar el triunfo del izquierdista Luis Arce, apoyado por el exgobernante Evo Morales.

¿Qué dijo?

"Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia, para cuidar la democracia", afirmó la mandataria derechista en su mensaje televisado.

También explicó que lo hace "ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el MAS (Movimiento Al Socialismo, liderado por Morales) acabe ganando la elección" del 18 de octubre.

"Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia, lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura, y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura", agregó.

"Si no nos unimos vuelve Morales"

Además, manifestó que: "Si no nos unimos vuelve Morales, si no nos unimos la democracia pierde, si no nos unimos la dictadura gana. En suma hoy dejó de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia".

"Necesitamos dejar de lado las diferencias que tenemos entre los bolivianos que amamos la democracia, y necesitamos construir codo a codo, con coraje y unidad, la libertad que Bolivia y nuestros hijos necesitan", sostuvo.

NO ES UN SACRIFICIO, ES UN HONOR

Hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia.

Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia. pic.twitter.com/vpbKKWaeou — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) September 18, 2020

Encuesta

Áñez abandonó la carrera electoral un día después de divulgarse una encuesta nacional de la fundación católica Jubileo que le asignaba el cuarto lugar, con apenas el 7% de la intención de voto.

Estaba por debajo de Arce (29,2%), del expresidente Carlos Mesa (19%) y del líder cívico regional Luis Fernando Camacho (10,4%), sin posibilidad de ganar ni de pasar a una eventual segunda vuelta.

Mandato de Áñez

Áñez asumió el mando en noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales por una fuerte convulsión social.

Prometió dirigir un gobierno de transición con el fin de convocar a nuevas elecciones en 2020, pero en enero anunció su postulación, decisión que fue muy criticada por sus adversarios y algunos aliados.