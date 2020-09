¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende que la cadena de televisión Fox News despida a su reportera asignada a temas de seguridad nacional, luego de hacer afirmaciones acerca de que el magnate había despreciado a veteranos militares.

¿Qué dijo Trump?

El jefe de Estado publicó un mensaje de enojo en Twitter diciendo que "Jennifer Griffin (la periodista) debería ser despedida por este tipo de reporte. Incluso, nunca nos llamó para pedir un comentario".

Griffin informó, específicamente, que dos exfuncionarios del gobierno le confirmaron que el presidente "no quería llevar a cabo la ceremonia para honrar a los muertos de guerra estadounidenses", en el cementerio de Aisne-Marne, en las afueras de París, alegando que el clima no fue un factor para no asistir.

You work so hard for the military, from completely rebuilding a depleted mess that was left by OBiden, to fixing a broken V.A. and fighting for large scale military pay raises, and then a slimeball reporter, maybe working with disgruntled people, makes up such a horrible charge.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2020

Supuestos dichos de Trump

Un exfuncionario citado por la reportera le comentó que Trump había utilizado la palabra "tontos" para denigrar a los militares caídos, pero en un contexto diferente relacionado a la Guerra de Vietnam.

"Cuando el presidente habló sobre la Guerra de Vietnam, dijo, 'fue una guerra estúpida. Cualquiera que haya ido fue un tonto'", indicó Griffin citando al exfuncionario no identificado.

Pero Trump se defendió después de que The Atlantic publicara la historia, tuiteando y retuiteando notas condenándola como "fake news" (noticia falsa).

Aquel medio anteriormente reportó que Trump había llamado "perdedores" y "tontos" a los soldados estadounidenses muertos en la Primera Guerra Mundial, durante una vista a Francia en 2018.

Varios de colegas de Griffin en Fox la han defendido públicamente en Twitter, junto con el congresista republicano Adam Kinzinger, quien la llamó como una reportera "justa y sin miedo".

