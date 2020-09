Existen muchos rincones en nuestro planeta a los que se les denomina “las puertas del Infierno”. El más reciente fue un cráter de 50 metros de profundidad que se abrió en el norte de Siberia, Rusia, que ha llamado la atención de los expertos.

Aunque este enorme agujero ha generado sorpresa a nivel mundial, no es el único sitio misterioso que existe en la Tierra. Acá te mostramos las más relevantes.

Este enorme pozo que lleva medio siglo ardiendo fue creado en 1971 cuando, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética tuvo la “brillante” de prevenir la crisis petrolera que se veía a puertas. Por eso, creó un grupo de trabajo para encontrar grandes depósitos de este hidrocarburo.

Con la orden en mano, los trabajadores fueron a buscar yacimientos y, con el uso de explosiones “controladas”, intentaron dar con el anhelado petróleo. Sin embargo, lo que encontraron fue una cueva natural llena de gas natural, que al explotar, provocó un desmoronamiento del suelo.

Con más de 60 metros de diámetro y unos 30 metros de profundidad, los expertos rusos solo atinaron a encender el enorme agujero pensando que, al cabo de una semana, el gas se iba a consumir y el fuego se apagaría. Sin embargo, han pasado más de 48 años y el fuego sigue intacto, de hecho. Ahora es considerado el único rincón del planeta donde la temperatura puede alcanzar los 1000 grados centígrados.

