Acompañando a #PabloEscobar al consejo de #envigado . #Pablo usaba las camisas que yo le enviaba hacer a una modista en #Medellín, todas iguales, una condición indispensable el primer botón de la camisa 10 centímetros del cuello hacia abajo. La tela, la compraba en almacenes éxito, en tonos pasteles de una textura muy suave. . . . #mividaconpabloescobar #mihistory #truelife #victoriaeugeniahenao #tata