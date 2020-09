Desde hace medio siglo, el perro cantor de Nueva Guinea había desaparecido y con esto, los expertos aseguraron que se trataba de una especie en extinción. Sin embargo, recientemente la criatura fue vista vagando en tierras altas de Indonesia.

El especimen fue estudiado por primera vez en el año 1897, por su vocalización única y característica, capaz de producir sonidos agradables y armónicos con calidad tonal, pero desde la década de 1970 no se había visto ninguno en estado salvaje, por lo que los expertos pensaban que el animal estaba en proceso de desaparecer.

Hasta ahora, los científicos sólo tenían constancia de la existencia de al menos 200 ó 300 ejemplares en cautiverio, que están en centros de conservación para evitar su desaparición total. Sin embargo, existen otros pocos que se encuentran en vida salvaje, lo que fue consignado por National Human Genome Research Institute.

Scientists have discovered that the New Guinea singing dog (yes!) thought to be extinct for 50 years, still thrives in the Highlands of New Guinea. This opens new doors for protecting a remarkable creature that can teach us about human vocal learning. https://t.co/HycWWjglbZ pic.twitter.com/qCm8rG4eLs