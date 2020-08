View this post on Instagram

10 coisas que aprendi com 7 doenças raras 1. Todo mundo acha que está imune; A verdade é que pode acontecer com qualquer um. É só a vida. 2. A felicidade está nas pequenas coisas; Aproveite cada passo dado, cada suspiro, cada gole de água, cada abraço, cada sorriso. Os pequenos momentos são os que mais tem significado. 3. Não tem jeito certo de lidar com tudo isso; Ninguém recebe um manual de sobrevivência. O baque inicial dói mais para uns do que para outros e cada um reage no seu tempo. Não existe certo e errado. 4. Não tem tempo para sentir medo; Decisões precisam ser tomadas. Um tratamento agressivo, uma cirurgia de emergência, intervenções de suporte à vida… Escolha rápido. Vai com medo mesmo. Depois a gente dá um jeito. 5. Não é o fim do mundo; É difícil, é doloroso, mas também é puro aprendizado. Hoje você é mais forte, corajoso, determinado e organizado do que o seu eu de tempos atrás. 6. Às vezes, é mais difícil lidar com pessoas do que com a própria doença; Comentários insensíveis, palpites inconvenientes, preconceito, julgamento e exclusão social. Pessoas podem ser tão cruéis quanto uma doença. 7. Não se esconda, compartilhe sua história; Não é sobre drama, nem sobre chamar atenção para si mesmo. É sobre ajudar as pessoas, compartilhar aprendizados, lutar por direitos e visibilidade de um grupo muito maior. 8. Você não pode consertar tudo; Existem coisas que não podem ser consertadas, e tá tudo bem. Pare de tentar carregar o mundo nas costas, não vale a pena. 9. Ninguém perde a batalha contra uma doença; Parem de dizer que alguém perdeu a batalha contra a doença. Ninguém escolhe ficar doente, mas todos os que enfrentaram uma doença deram o seu melhor. Escolher lutar, independente do resultado não é uma derrota. 10. Diagnóstico não é fim, é recomeço; Mesmo que se tenha pouco tempo. Alguns recomeços são mais difíceis do que outros, mas a partir deles aprendemos a enxergar a vida com outros olhos. Fernanda Martinez ✍🏻 #ConvivendoComDoençasRaras