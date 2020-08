El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió el jueves contra Joe Biden, su rival demócrata en la carrera por la reelección, al aceptar la nominación republicana en un país en carne viva por el coronavirus y las tensiones raciales.

Trump volvió a combinar patriotismo y retórica antisocialista para trazar un apocalipsis si Biden, una "marioneta" de la "izquierda radical", llega al poder el 3 de noviembre.

"Esta elección decidirá si salvamos el sueño americano, o si permitimos que una agenda socialista demuela nuestro precioso destino", dijo el mandatario, flanqueado por banderas estadounidenses en un imponente estrado montado en los jardines de la Casa Blanca.

"Biden es débil", dijo sobre el exvicepresidente de Barack Obama. "No es el salvador del alma de Estados Unidos (...) y si se le da la oportunidad, será el destructor de la grandeza estadounidense", afirmó.

La segunda nominación del magnate republicano, de 74 años, llega en medio de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, con unos 180.000 muertos por Covid-19, 10.2% de desempleo, y masivas manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial.

Pero, rezagado en las encuestas, Trump se presentó como el único líder capaz de velar por los estadounidenses.

"Nadie estará a salvo en el Estados Unidos de Biden", aseveró, prometiendo al mismo tiempo "aplastar" el coronavirus con una vacuna antes de fin de año.

"Produciremos una vacuna antes de que finalice el año, ¡o tal vez incluso antes!", dijo. "Derrotaremos el virus, acabaremos con la pandemia y saldremos más fuertes que nunca".

Biden respondió en Twitter a las críticas de Trump. "Recuerden: todos los ejemplos de violencia que denuncia Donald Trump han sucedido durante su mandato. Bajo su liderazgo. Durante su presidencia", dijo.

Remember: every example of violence Donald Trump decries has happened on his watch. Under his leadership. During his presidency.