Hace poco menos de una semana, Noemí M.C se convirtió en tendencia mundial, luego de declarar que era la novia oficial del exmandatario de Bolivia, Evo Morales. Con solo 19 años de edad, la joven aseguró que conoció al exmandatario hace casi cinco años y, desde el 24 de mayo de 2020 es “su enamorado”, ya que antes solo tenían “un trato especial”.

La declaración de Noemi se dio luego que las autoridades le incautaran a la joven un auto de la gobernación de Cochabamba, reportado como robado tras la salida de Morales del poder.

El vehículo fue presuntamente entregado a la joven y a sus familiares para su traslado personal. En la detención, también le confiscaron el celular a Noemi, donde encontraron fotos personales junto a Morales, de 59 años.

Las imágenes confirmaron la relación amorosa que ambos habrían tenido desde hace varios años y es que, además de paseos en Bolivia, ambos tenían postales juntos en México y Argentina, países donde se ha refugiado Morales tras su forzada renuncia de la presidencia.

Ahora, que la justicia de Bolivia ha decidido demandar a Evo Morales por sus relaciones sentimentales con menores de edad durante la presidencia, la joven decidió enviar una nueva carta declarando que la “obligaron” a dar dicha declaración falsa, asegurando además, que no tiene ninguna relación con Morales.

“Víctima” de acoso policial

Tras varios días de polémica, la joven de 19 años de edad envió una carta a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en la que denunció que la obligaron a admitir la relación con Evo Morales y que fue víctima de acoso por parte de la policía, funcionarios del Ministerio de Gobierno y medios de comunicación.

"He sido víctima de acoso policial, eran varios policías que en todo momento me tildaban de mentirosa, me insultaban, me decían malas palabras, se reían de mí, me decían: 'di que eres su chica de Evo, que viajaste a México y Argentina' (?). Desde el 6 de julio mi vida es una pesadilla", señaló en la carta.

Lo que eleva las sospechas, es que esta carta fue enviada en medio de una ofensiva del actual Gobierno contra el expresidente, que alcanzó su máxima expresión recientemente con una denuncia penal contra Evo Morales por estupro y trata y tráfico de personas presentada por el viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar.

Según consigna el diario Página Siete, en el resto de la carta, Noemi "explica que las fuerzas del orden secuestraron su celular sin su consentimiento, y denunció que sufrieron agresiones junto a sus hermanas mayores por parte de la policía".

Investigación a Noemi

Aunque la joven de 19 años se retractó de su principal declaración ante la justicia de Bolivia, las autoridades continúan en búsqueda de la verdad. Es por eso que el viceministro Melgar anunció que solicitará informes, desde 2016, a Migración y al Ministerio de la Presidencia sobre los viajes de la presunta pareja del ex presidente, para confirmar las fuertes sospechas.

"Se va a solicitar a Migración que informe, pero obviamente no va a ser una información (solo del último año), sino vamos a solicitar que sea desde 2016, 2017, 2018 y 2019, porque tenemos que ver cuántas veces esta menor ha salido del país, con quién ha salido y si hubo la correspondiente autorización", dijo Melgar al diario Los Tiempos.

Por otra parte, están solicitando al Ministerio de la Presidencia información que evidencie que la supuesta pareja del exmandatario se subió al avión presidencial, tanto para vuelos nacionales como internacionales.

"Conforme a la documentación que se tiene, consistentes en videos, audios, fotografías, mensajes de WhatsApp, esta menor antes y hoy mayor de edad, viajaba a todos lados con el (entonces) presidente Morales", agregó.

Hasta ahora, el exmandatario no ha querido manifestarse sobre lo ocurrido. Sin embargo, sus asesores han manifestado que la acusación es “totalmente falsa”.