Gritos de auxilio escucharon los vecinos en una residencia ubicada en Mérida, Yucatán. Sin embargo, lo que parecía una “simple discusión” se transformó en un asesinato y posterior suicidio por parte de un hombre identificado como Enrique Novelo Herrera, de 27 años de edad, quien dio muerte a su novia de 23 años, identificada como Fernanda Gual.

“Te saludaban cuando pasaban, se veía que se querían mucho, quién sabe qué habrá pasado, solo ellos lo saben”, comentaron unos vecinos cercanos a la casa donde este día escucharon los disparos, de hecho, fueron ellos mismos los que llamaron a las autoridades al escuchar las detonaciones, según consignó la prensa local.

Minutos más tarde, cuando la policía llegó al lugar, ingresó a la vivienda y encontraron ambos cuerpos sin vida y con heridas de bala. Se presume que fue el hombre quien dio muerte a su novia, a la que había llevado a la fuerza a su domicilio.

Según confirma un familiar de Enrique, las peleas entre ambos eran frecuentes y esa fue la razón por la que habían decidido terminar. Sin embargo, en ese proceso de término mantenían el contacto.

La madre de Enrique también llegó al lugar de los hechos y, en medio del asombro y la desesperación dijo a los medios: “No puede ser que esté pasando esto, Dios mío”, siendo acompañada de otros familiares, incluyendo los de la víctima.

Ambos cuerpos fueron llevados a la morgue donde serán estudiados. Además, la investigación se mantiene activa, ya que las autoridades buscan saber cuál fue el motivo que detonó esta acción ilegal que acabó con la vida de los jóvenes.

Luego de que se conoció la noticia, el nombre de Fernanda se convirtió en trending topic en México, de hecho, los usuarios activaron “alerta morada” que se utiliza a nivel internacional para pedir justicia en casos de este tipo.

¿Yucatan el estado más seguro del país?

No, si al parecer “no sabes escoger a tu pareja”.

No, si te ve más como su propiedad que como un ser humano.

No, si eres mujer.



Hoy nos falta Fernanda, ayer pudo haber sido la hermanita de mi mejor amiga. YA BASTA#YucatanFeminicida pic.twitter.com/1PHGBdw6uA