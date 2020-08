¿Qué pasó?

Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, hizo una dura acusación de su sucesor al pedir el voto para Joe Biden, su copiloto durante los ochos años de su mandato.

¿Qué dijo el exmandatario?

"Esperaba, por el bien de nuestro país, que Donald Trump pudiera mostrar algún interés en tomarse el trabajo en serio, que pudiera llegar a sentir el peso del cargo (...) Pero nunca lo hizo", dijo Obama, que entregó el poder en 2017.

"No ha mostrado ningún interés en tratar la presidencia como algo diferente a un 'reality show' más, que puede usar para obtener la atención que ansía", criticó.

"Donald Trump no se ha adaptado al trabajo porque no puede. Y las consecuencias de este fracaso son graves. Más de 170.000 estadounidenses muertos" a causa de la pandemia del coronavirus, subrayó.

"No dejen que les quiten su democracia"

Asimismo, el demócrata asegura que Trump intentará poner todas las trabas posibles para evitar que los electores voten con argumentos que no han sido demostrados.

"Así es como la democracia se marchitará, hasta que no haya democracia en absoluto. No podemos permitir que eso pase. No dejen que ellos les quiten su poder. No dejen que ellos les quiten su democracia. Hagan un plan ahora mismo sobre cómo van a implicarse y votar. Háganlo lo más pronto que puedan", solicitó el afroamericano.

"Este Gobierno ha demostrado que derribará nuestra democracia si eso es lo que hace falta para ganar", complementó.

El llamado a los jóvenes

Durante su discurso, el expresidente también aludió a los jóvenes, aquellos que protagonizaron protestas bajo el lema Black Lives Matter en contra del racismo y violencia policial .

"Ustedes pueden dar un nuevo significado a nuestra democracia. Pueden llevarla a un lugar mejor. Ustedes son el ingrediente que falta, los que decidirán si Estados Unidos se convierte o no en un país que está a la altura de sus credos", indicó.

Para él, Joe Biden y Kamala Harris son los indicados "para sacar el país de los tiempos oscuros y reconstruirlo", concluyó.

Los descargos de Trump

Mientras Obama hablaba, Trump descargaba su enojo en Twitter con mensajes en mayúsculas, en los que acusó a su predecesor de haberlo espiado durante su campaña.

HE SPIED ON MY CAMPAIGN, AND GOT CAUGHT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2020

Trump había tildado más temprano a Obama de "ineficaz" y "espantoso" y denostado "la estupidez" de su gestión.

"El presidente Obama no hizo un buen trabajo. La razón por la que estoy aquí es por el presidente Obama y Joe Biden", señaló a periodistas tras conocerse fragmentos del discurso del exmandatario.

