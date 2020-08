Un triste hecho ocurrió en Argentina, luego de que unos padres le suministraran a su hijo de 5 años de edad, dióxido de cloro. Esta peligrosa ingesta, provocó que el menor sufriera un paro cardio-respiratorio y perdiera la vida al llegar al hospital.

Según informan medios argentinos, el menor llegó cerca de las 12:20 de la madrugada al Hospital de Plottier, donde de inmediato, el personal médico comenzó a realizarle maniobras para salvarle la vida, sin embargo, no lograron hacerlo: A la 1:12 de la mañana, lo declararon fallecido.

Tras su muerte, una fuerte polémica comenzó a tomar fuerza en el país, luego de que figuras de la televisión promocionaran este “remedio casero” como arma para combatir el coronavirus e incluso, en vivo, “tomaran” el producto para “protegerse” de la pandemia.

Denuncia a la conductora de televisión

Luego de lo ocurrido, el diputado argentino Mariano Mansilla, denunció que la conductora de televisión abierta Viviana Canosa ha sido una de las responsables de viralizar este erróneo “remedio anti covid”, horas después de que el niño de 5 años muriera por esta misma causa.

Según afirma el diputado, la conductora de televisión ha violado el artículo 208 del Código Penal, mismo que reza que se le aplicará 15 años de prisión a quien “sin título ni autorización para el ejercicio de curar (...) anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas”.

En diálogo con Radio 10 de Argentina, el legislador explicó que “los padres lo veían con síntomas de coronavirus, así que durante un día le fueron suministrando dióxido de cloro. Como creían que iba mejorando, le dieron seis o siete dosis. En total fueron 75 miligramos, una locura absoluta", reveló.

En cuanto a la conductora, Mansilla reveló que "fue la frutilla de la torta, porque ya se venía oponiendo a todas las políticas sanitarias. Esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión”.

La denuncia acusa directamente a la conductora, de promocionar un falso remedio contra la pandemia: "Lo grave es haber promocionado un remedio que es falso. No la acusamos de homicidio, sino de anunciar falsamente que tiene una sustancia que curaría el Covid-19. El hecho es tan grave que pensamos que puede servir para que nos despertemos y reflexionemos", advirtió.

¿Qué dijo la conductora?

A través de las redes sociales, Viviana Canosa aseguró sentirse vulnerada ante las "injurias" contra ella: "Vengo escuchando y leyendo en diferentes medios, muchas expresiones que me lastimaron, que ofendieron mi honor, sustentadas en falsedades sobre mi persona y en interpretaciones mal intencionadas", agregó además que buscan silenciarla: "He encomendado a mi abogado para que inicie las acciones legales correspondientes contra los que me injuriaron y agraviaron".

Durante estos días vengo escuchando y leyendo en diferentes medios, muchas expresiones que me lastimaron, que ofendieron mi honor, sustentadas en falsedades sobre mi persona y en interpretaciones mal intencionadas, por las que además intentan socavar — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 17, 2020

Y vulnerar mi libertad de expresión. Por lo tanto le he encomendado a mi abogado el Dr. @Martin_Legui para que inicie las acciones legales correspondientes contra los que me injuriaron y agraviaron. — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 17, 2020

Aunque la promoción no tiene relación directa con el actuar de estos padres, se trata de un hecho delicado que podrían incentivar a demás personas a cometer el mismo error. En esta oportunidad la "promoción" del cloro se dio horas después de que se confirmara la muerte del niño.

A través de la pantalla, a periodista cerró su programa tomando de una botella de plástico, aclarando que era dióxido de cloro: "Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo. Yo les muestro lo que hago. Chau, los quiero. Hasta mañana", dijo.