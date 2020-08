Han pasado más de 75 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y, desde entonces, se dice que existe un teroso nazi oculto en Falkenstein, cerca de Pfronten, Alemania, que podría contener oro, diamantes y demás objetos valisos. Sin embargo, nadie tiene el conocimiento certero sobre esta supuesta fortuna enterrada.

Han sido muchas las personas que viajan a esta zona, principalmente al castillo de Neuschwanstein, en busca del millonario hallazgo sin obtener resultados positivos.

"He mirado todos los documentos del reverso, las facturas municipales, los archivos antiguos y los periódicos, y no he encontrado el menor indicio de un tesoro en el Falkenstein. Es producto de la rumorología", dijo a medios alemanes Bertold Pölcher, quien ha sido rector de los archivos parroquiales durante más de medio siglo.

¿Cómo inició el rumor del tesoro?

Los rumores de este tesoro se generaron en 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado y es que, poco antes de que esto ocurriera, los hombres de Heinrich Himmler - general de alto rango nazi- habían bloqueado la montaña y, según el mito, fue el momento en que escondieron todo lo que tenían en su poder.

Foto archivo AFP- Heinrich Himmler

El rumor tomó fuerza cuando se supo de un transporte de oro que salió desde Múnich rumbo a Kempten, a principios de 1945, cuyo rastro se pierde después. ¿Dónde está esta fortuna? Es un completo misterio, al igual que la historia.

A pesar de que Pölcher asegura que no existe ningún tesoro oculto en el lugar, esto no ha sido impedimento para que los cazadores vayan en búsqueda de lingotes de oro, mismos que supuestamente reposan en la zona.

Excavaciones ilegales

Los cazadores han estado años rondando la zona en busca del valioso tesoro. Sin embargo, varios han excavado la montaña, provocando daños severos en la tierra. Hubert Haf tiene 82 años y ha vivido en Pfronten toda su vida.

Él fue testigo de la más reciente búsqueda frustrada: “Limpiaron el material a un lado, destrozaron el suelo y cavaron”, reveló al medio alemán Welt hace algunos meses.

Según revela, los “buscadores” estuvieron semanas excavando, "pero solo salían rocas". Durante esta última excavación, hecha en julio pasado de forma ilegal, removieron tierra en una pendiente empinada, hasta que la excavadora amenazó con resbalar.

Este procedimiento podría costar varios miles de euros, según revela Richard Nöß, director de la oficina de Pfronten, al medio alemán antes mencionado.

Hasta ahora, no existe ningún indicio de que bajo tierra exista un verdadero tesoro. Podría tratarse de un mito que ha persistido durante más de 75 años y que, hasta ahora, no ha podido confirmarse.

“No hay indicaciones específicas ni explicaciones plausibles para la existencia de un tesoro", dijo Nöß al respecto.