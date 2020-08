A través de un comunicado especial, publicado en su página web, la ONU advirtió al mundo entero el peligro que estaba corriendo la Tierra debido a la contaminación extrema y el cambio climático, un documento que se viralizó el pasado 25 de septiembre y que, tras casi un año de su emisión, toma aún más fuerza.

“Se necesita reducir urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar la magnitud de los cambios en los océanos y en los mantos de hielo”, reza el documento.

Un tema que ha quedado “paralizado”, al tiempo que el mundo entero lucha por combatir la pandemia del Covid-19, misma que se ha apoderado de las noticias internacionales y de la atención total de sus gobernantes, dejando atrás el futuro de nuestro planeta.

Los cambios se evidencian a nivel mundial

“Un mundo con avalanchas sepultando pueblos y ciudades de montaña, islas y costas sumergidas por el aumento del nivel del mar, y un océano cada vez más ácido, caliente e inhabitable para una gran cantidad de seres vivos, este es el futuro que le espera a la humanidad si no se actúa ya contra el cambio climático”.

En ese momento, la ONU simplemente predecía el futuro que tendría el mundo, en caso de seguir el camino habitual, y no tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, como no se ha hecho un plan “rescate” del planeta, las consecuencias siguen tomando fuerza en pleno 2020, año en que el planeta no solo es afectado por el Covid, sino también por la contaminación y el cambio climático.

Se trata de daños “irreversibles” que según la ONU, podrían seguir creciendo y generar consecuencias graves en nuestra forma de vida. No en vano, por el descuido mundial, toma aún más fuerza este informe que fue publicado hace un año.

Avalanchas y un “océano más ácido”

El pasado martes, el mundo fue testigo del desplome del Glaciar Tourtemagne, ubicado en Suiza. Parte de su inmensa capa de hielo comenzó a caer como un derrumbe, luego de haber permanecido allí durante siglos. Sin embargo, las altas temperaturas de la zona han provocado que este importante helero vaya desapareciendo con el tiempo y, de continuar así, el Ártico podría quedarse sin hielo durante los veranos, a partir del año 2040, es decir, en unos 20 años nada más.

En lo que respecta a los océanos, la contaminación podría dañarlos por completo. Un ejemplo de ellos son los derrames de petróleo que contaminan en exceso las aguas. Cuando esto ocurre, las primeras 12 horas son fundamentales antes de que el hidrocarburo sedimente. Sin embargo, no todos los gobiernos cumplen los protocolos. Tal es el caso de Venezuela y su más reciente infección en el Parque Nacional Morrocoy, donde al menos 15 kilómetros en línea recta están contaminados por esta causa y, tras varias semanas de lo ocurrido, no han iniciado un “plan rescate”.

Este panorama pone aún más en alerta al mundo entero, a un año de la advertencia de la ONU, donde enfatiza que el planeta “está siendo expuesto a daños irreversibles”, ahora el desafío es poder tomar conciencia y acciones para frenar este daño que cada año duplica su crecimiento.