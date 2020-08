View this post on Instagram

LOS HUMANOS SOMOS NATURALEZA Esta secuencia de fotos muestra un siglo de transformación del paisaje en el glaciar Negri, Tierra del Fuego. Tan pronto el glaciar retrocedió, el terreno que antes ocupaba el hielo fue colonizado por la vegetación. Primero líquenes y musgos, luego plantas, y finalmente árboles. Esta secuencia representa un instante dentro de un proceso inacabado que comienza hace más de 10.000 años, cuando gran parte de la Patagonia occidental y Tierra del Fuego estaban cubiertas por glaciares. En la sección norte del Estrecho de Magallanes existía un gran lago, y la Isla Grande de Tierra del Fuego todavía estaba unida al continente. Al final de ese período glacial, la capa de hielo comenzó a retirarse, y los espacios ahora libres de glaciares fueron ocupados por selvas y animales, entre estos últimos, los humanos. Los humanos somos naturaleza y por tanto, compartimos con los demás seres vivos ese impulso irrefrenable de sobrevivir y perpetuar la especie, aprovechando las oportunidades que nos ofrece el devenir. Pero paradojalmente, es precisamente ese impulso, materializado en una capacidad cada vez mayor de transformar el entorno natural para servirnos de él, lo que ahora está amenazando nuestra supervivencia como especie, con la destrucción sostenida de los ecosistemas globales, y el incremento exponencial de la temperatura de la Tierra. Las fotos en blanco y negro son de 1913 y fueron tomadas por el explorador italiano Alberto María de Agostini. Las fotos a color son de 2018, y forman parte de la expedición "Postales de Hielo", proyecto que realizamos en coautoria con el explorador, cineasta y fotógrafo @alfredopourailly, y con la participación de @guywenborne @rolitoss @oscarjaures @paulalopezwood y @seballek Una segunda etapa del proyecto "Postales de Hielo" está en camino, con el apoyo de un "Grant" de Rolex y "The New York Explorers Club", que nos permitirá financiar una nueva expedición en Tierra del Fuego, registrando y divulgando la transformación de sus glaciares y paisajes. #theexplorersclub @the_explorers_club #the_explorers_club #cambioclimatico #climatechange #patagonia #tierradelfuego @leonardodicaprio @gretathunberg