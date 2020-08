Las imágenes de la novia libanesa cuya sesión de fotos fue interrumpida producto a la onda expansiva que provocó la explosión en el puerto de Beirut, narró cómo fue su reacción luego del lamentable hecho que, hasta el momento, registra más de cien muertos y miles de heridos.

Bastaron unos segundos para que el brillo que irradiaba se desvaneciera, cuando el sonido ensordecedor de la explosión y la nube de humo que se posó sobre ella se adueñara del lugar donde documentaba parte de lo que sería un video de su boda.

"No hay palabras para explicar lo que sucedió con la explosión (...). Me sorprendió, me preguntaba qué pasó, ¿voy a morir? ¿Cómo voy a morir?”, contó la joven a la agencia de noticias Reuters.

"Estamos en estado de shock"

Tanto a Seblani, quien trabaja como doctora en Estados Unidos, como a su esposo Ahmad Subeih, les ha costado procesar lo sucedido el pasado lunes 4 de agosto en la capital de Líbano.

De hecho, Subeih narró: "comenzamos a caminar y fue extremadamente triste, no se podía describir la devastación y el sonido de la explosión (...). Todavía estamos en estado de shock. Nunca he escuchado algo similar al sonido de esta explosión".

La joven doctora, por su parte, expresó: "me siento muy triste por lo que le sucedió a otras personas, por lo que le sucedió al Líbano".

Seblani también comentó que después de la explosión, ella y Subeih intentaron mantener la calma y seguir con la celebración, sin embargo, ninguno de los dos se sentía bien. "En realidad no estaba viviendo el momento, era como caminar, mi cara estaba sonriendo, mis labios estaban sonriendo, eso nada más", describió.

A la mañana siguiente, la joven vio la magnitud de la explosión y agradeció que estuvieran con vida. "Cuando desperté y vi el daño que le sucedió a Beirut, lo único que dije fue gracias a Dios que todavía estamos vivos", dijo.