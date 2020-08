Un empleado de una cadena de comida rápida, en Florida, Estados Unidos, murió luego que recibiera un disparo por parte de un cliente, quien se molestó porque su pedido tardó en salir.

De acuerdo al registro de los medios locales, Desmond Armond Joshua, de 22 años, falleció en el hospital al que fue llevado de emergencia después del hecho, ocurrido el pasado 01 de agosto en el condado de Orange.

Tras el hecho, los trabajadores del restaurante sostuvieron que el local se encontraba repleto de clientes, motivo por lo cual tuvieron que esperar más del tiempo habitual por sus pedidos, consignó la agencia de noticias EFE.

El hecho habría ocurrido luego que una mujer que esperaba su pedido comenzara a gritar y a amenazar a los empleados del lugar con llamar a su "hombre" porque su orden no salía.

En vista a lo alterada que estaba la clienta, el personal del recinto le reembolsó los 40 dólares de su compra y le pidió que saliera del lugar. Sin embargo, y después de irse, volvió con su pareja, identificado como Kelvis Rodríguez-Tormes, de 37 años, quien comenzó agredir físicamente al joven.

Las cámaras de seguridad del restaurante captaron cómo Rodríguez-Tormes agarró al empleado por la cabeza y trató de asfixiarlo hasta que una persona que estaba allí logró que lo soltara.

Sin embargo, Rodríguez-Tormes salió del local, buscó una pistola y le disparó a Desmond. El hombre fue detenido y acusado de homicidio en primer grado con un arma de fuego, destrucción de evidencia (el arma no apareció) y posesión de arma de fuego por una persona con una condena penal previa.

Burger King drive-through worker dies in shooting by Florida Man 'after customer became enraged his girlfriend's order took too long' via /r/FloridaMan https://t.co/Q77DSffo3W