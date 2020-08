La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, envió un mensaje de apoyo a la comunidad del Líbano por las explosiones en Beirut que dejaron más de 100 muertos y al menos 4.000 heridos.

A través de su cuenta de Twitter, expresó: “Mis pensamientos con el Líbano. Se necesitará más que resistencia para superar esta crisis. Pido a la comunidad internacional que se solidarice con el pueblo libanés. Debemos ayudar”.

My thoughts with Lebanon. More than resilience will be needed to overcome this crisis. I call on the international community to stand in solidarity with the Lebanese people.



We must help.