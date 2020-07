¿Qué pasó?

La situación sanitaria de Brasil no ha sido nada fácil desde que comenzó a propagarse el virus del Covid-19 en el territorio nacional, de hecho, se convirtió en el país con mayores cifras de contagios y fallecidos de América Latina por esta causa y, aún así, el mandatario Jair Bolsonaro ha minimizado la situación, calificando la pandemia de “gripecita”.

No obstante, ahora el país no solo está en alerta por el Covid, sino también, por una nueva gripe porcina que se transmite a humanos y que podría convertirse en epidemia. Así lo dijo la famosa viróloga y directora del Instituto Oswaldo Cruz (IOC), Marilda Siqueira, quien pidió mantener en vigilancia el tema.

Nuevo A H1N1

En conversación con el medio brasileño O Globo, Siqueira informó que en el estado de Paraná se descubrió una nueva variante de la influenza A H1N2, virus que se transmite de cerdos a humanos.

Según revela la experta, esta variante identificada por su laboratorio en Paraná es diferente de las anteriores: “Desde 2005, la variante de influenza A H1N2 se ha encontrado 25 veces más. Pero este que identificamos en una muestra de Ibiporã, en Paraná, es diferente de todos los demás ya descubiertos en el mundo”, confesó.

“Es genómicamente diferente. Pero aún no sabemos qué significa eso, si le da más o menos riesgo. Por eso estamos buscando otros casos posibles”, continuó explicando, resaltando además que ella y su grupo de profesionales científicos, mantienen una vigilancia exhaustiva del caso.



Podría convertirse en pandemia

En la entrevista, Siqueira confesó que este nuevo virus podría convertirse en pandemia durante los próximos meses: “Los virus de la influenza son muy contagiosos, y cada vez que surge uno nuevo causa preocupación porque la población no tiene inmunidad contra él”.

Según comentó, este nuevo virus tendría el mismo potencial que el de la cepa G4, identificado en China. Sin embargo, a diferencia de este, que difícilmente se transmite a humanos, el nuevo A H1N1 sí puede llegar a las personas, aunque con dificultades.

“Toda la evidencia que tenemos es que se transmite con dificultad del cerdo a los humanos, y no se transmite de una persona a otra. Por lo tanto, no se transmite fácilmente. Tendría que someterse a mutaciones que le dieran la capacidad no solo de saltar entre especies, sino de ser efectivamente transmisible en nuestra especie”, reveló.

La situación mantiene en vilo a la población brasileña, quien aún lucha por superar la pandemia del Covid, que inició durante el mes de marzo y ya ha provocado más de 2 millones de casos y al menos 87 mil fallecidos por la misma causa.

