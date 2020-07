Un equipo de investigadores de Estados Unidos y Europa tenía como tarea principal estudiar el escaso método de reproducción del pez espátula y el esturión, debido a que se encuentran en peligro de extinción.

Entre los experimentos detrás de la investigación, se combinaron los espermatozoides del primero y los huevos del segundo, encontrando sorprendemente vida en una nueva especie.

Bizarre!! Inadvertent captive hybridization of Russian #sturgeon and American #paddlefish.

Intermediate morphology and high survival.

