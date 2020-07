La noche del pasado viernes tres hombres ingresaron al domicilio de Adolfo Ríos para robar las pertenencias que habían al interior de la vivienda, ubicada en Quilmes, Argentina, mientras el anciano estaba solo en su habitación durmiendo. Sin embargo, el ruido que hacían los sujetos al registrar todo, lo hizo despertar y levantarse para conocer lo que estaba sucediendo afuera.

A pesar de lo peligroso que podía llegar a ser, Adolfo salió de su habitación y, al darse cuenta de que se trataba de un robo, intentó detenerlo, pero uno de los individuos descargó su violencia en el adulto mayor, a quien golpeó brutalmente.

Durante el forcejeo, el anciano de 71 años logró extraer un arma de fuego del delincuente, a quien posteriormente le disparó. Herido de gravedad, el hombre salió corriendo de la vivienda buscando escapar, pero murió a cuadras del lugar.

Defensa propia

Debido a que se trató de un hecho en defensa propia, la justicia determinó que Adolfo quedara con arresto domiciliario por “exceso de legítima defensa”. A pesar de que uno de los sujetos fue abatido, los otros dos se encuentran prófugos de la justicia y la familia teme que existan represalias contra el anciano.

Tras el violento hecho, el hombre de 71 años resultó con lesiones en su rostro y brazos, mismas que fueron provocadas por los golpes que le hizo el sujeto antes de recibir el disparo.

A pesar de que el disparo lo dio para defender su vida, Adolfo Ríos se siente “mal” por lo ocurrido, asegurando que él no es “ningún delincuente”, según dijo en un contacto telefónico con una radio local Viale 910 de radio La Red, donde además aprovechó de mandar condolencias a la familia del fallecido.

“Me siento mal, hermano, yo no nací para matar a nadie. Pero tampoco para que me entren tres veces en la noche (en la casa). ¿Con qué intención quería venir esta gente, cinco personas? (...) Pensé mil cosas, de mil maneras?yo no soy un delincuente", aseguró.

“No quise en ningún momento que esta gente sufriera, mis condolencias totales, pero era mi vida. Fue tan rápido todo", consigna.

La pesadilla no termina

A pesar de que deberá cumplir prisión en su domicilio, la pesadilla de Adolfo no termina y es que, tras lo ocurrido, la pareja del individuo abatido llegó a las afueras de su vivienda para reclamarle por haber matado al padre de su hijo: “Mi hijo se quedó sin papá gracias a este señor. Yo soy la mamá del hijo, ustedes hablan boludeces", dijo en frente de las cámaras de tv que yacían en el lugar.

Al mismo tiempo, otra mujer gritó: "Que dé la cara, que salgan. No tenía por qué salir a matar a mi tío", dijo.

Una cadena de violencia contra el anciano que ahora sus familiares quieren romper. Es por esto que los familiares de Rodolfo, planean vender la vivienda y mudarse de barrio para la tranquilidad del anciano, quien al parecer sufre de problemas de salud y necesita tener extrema tranquilidad.