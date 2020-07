Durante la madrugada de este miércoles, ocurrió un sismo de magnitud 7.8 en Alaska, Estados Unidos, lo que fue registrado por usuarios de redes sociales.

La intensidad del movimiento telúrico, que se registró a partir de las 02:12 horas de la madrugada (hora local), fue lo que más llamó la atención a los internautas que grabaron el momento, dejando en evidencia la fuerza que tuvo el temblor.

Cabe recordar que el SHOA indicó que este sismo no reúne las características necesarias para generar un tsunami.

