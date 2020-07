¿Qué pasó?

En Kota Kinabalu, capital del estado de Sabah de Malasia, cuatro niños disfrutaban de un día de sol. Mientras su papá los grababa nadando en el río Bareng Buaya, los pequeños jugaban risueños con lo que parece una mascota, pero en medio de las aguas turbias lo que figura es un cocodrilo.

Una niña tomó por el hocico al enorme animal, que -según reportes de la prensa local- tiene casi dos metros de longitud. Ella lo va paseando, mientras sus hermanos lo acarician, tocan sus patas y nadan alrededor como si nada.

"Lo hacen parecer un gato"

El padre, informó el portal World of Buzz de Malasia, les pedía a los jovencitos que no se burlaran del animal. Su voz se escucha de fondo y destaca en el video, que ya supera las 825 mil reproducciones en Twitter.

El clip ha sido compartido en más de 25 mil ocasiones y le ha gustado a 15.5 mil usuarios en apenas una semana. Fue compartido con una leyenda que ha generado polémica en esta red social: “Lo hacen parecer un gato”.

Dia buat macam kucing la pula 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ISmR08t3w4 — cikZul (@mdfaidzul) July 2, 2020

Debate

El video generó polémica entre los usuarios de redes sociales: al autor lo atacaron llamándolo irresponsable. También hubo preocupación por el estado del cocodrilo y para otros lo ocurrido fue un acto de valentía digno de admiración.

“Parece un tierno animal, ya que no atacó a los niños y jugó con ellos como si fueran sus amigos de toda la vida. Mucha gente se ha alarmado al ver el video que grabé”, admitió el hombre.

Reacciones de los usuarios

También confesó a sus seguidores que nunca pensó que el video se haría viral. En Malasia, algunos han aprovechado la popularidad del material para vender productos mientras miles se internan en la cuenta @mdfaidzul para ver con asombro al cocodrilo convertirse en la mascota de los pequeños.

“Una vez que te mueres, sabes que el cocodrilo no es un gato”; “ese cocodrilo no tiene orgullo”; “esto debería estar en (el libro de records) Ripley”; “mis ojos comenzaron a abrirse una vez que me di cuenta de lo que era”, son algunas de las respuestas que le dejaron en Twitter al hombre.