La tranquilidad de Colombia se ha visto empañada, tras la llegada del coronavirus, con el colapso de los hospitales y clínicas, la entrega errada de cuerpos, y el aumento de casos en el territorio nacional. Una situación que ha alarmado a las autoridades, quienes siguen implementando medidas de aislamiento e higiene para detener la pandemia.

A pesar de toda esta logística, las situaciones complejas en el país caribeño siguen siendo parte del día a día. En esta oportunidad se trató de un hecho violento generado en Bogotá, donde un sujeto se le atravesó en su auto, a una ambulancia que tenía en su interior a un paciente con coronavirus.

Sin presuntos motivos, el sujeto se bajó de su vehículo y con un arma de fuego en su mano, comenzó a amenazar al conductor de la ambulancia, quien tenía prisa ya que el paciente con Covid-19, estaba grave.

Poca tolerancia y alta violencia

Con la sirena encendida y tratando de esquivar los autos, la ambulancia iba a toda velocidad rumbo al Hospital San Carlos, por la gravedad del paciente. Fue entonces cuando un auto particular se les atravesó para impedirles el paso.

“Acelera el carro, me cierra más adelante en la Primero de Mayo con 29, se baja y me dice que por qué pasé por el lado del carro de él tan cerca”, explicó el chofer a Caracol Tv.

Al conductor de la ambulancia le pareció extraño, porque no lo había rosado ni nada que pudiera haberle desatado la molestia a esta persona. A los minutos, los niveles de violencia comenzaron a aumentar y el sujeto sacó un arma de fuego para amenazar a todo el personal médico que estaba allí.

“No veo cuál es la provocación de él hacia el personal de salud. Llevo un paciente COVID”, dijo uno de los paramédicos.

“El 'man' me dice con unas palabras gruesas que le importa un zapato, porque él no le tiene miedo a nada, me golpea la ambulancia, se sube al automóvil y saca un arma de fuego para tratar de intimidarnos”, agregó el chofer al medio colombiano.

Pero la tensa situación no quedó allí, ya que el conductor de la ambulancia le preguntó al sujeto por qué sus amenazas y si había golpeado su vehículo o algo que pudiera haberle molestado, a lo que el sujeto respondió “no”.

