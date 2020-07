¿Qué pasó?

Una particular historia fue protagonizada por Oscar Sasso, un jubilado argentino, quien decidió que un veterinario le cosiera su oreja tras sufrir un accidente doméstico en su casa en la ciudad de Bahía Blanca.

La razón para esta curiosa determinación radica en el temor del hombre a asistir a un hospital por temor a contagiarse de coronavirus, según él mismo afirmó.

¿Qué dijo Oscar?

Oscar, veterinario retirado, señaló que “sí podía me cosía yo mismo”, pero que “yo no podía intervenirme porque no me veo ahí y no cuento con los elementos necesarios”.

“Además tengo un poco de miedo de ir a un hospital justamente por el coronavirus. La decisión fue que me atendiera un colega, que obvio al principio no quería hacerlo. Le pregunté: ‘¿Cuántas orejas de perro suturas por año? Esto es lo mismo. Y le aclaré que yo me hacía responsable de lo que sucediera”, agregó el hombre, según consigna Clarín.

“En mi familia se asustaron y me dijeron que soy un animal, pero yo creo que me hicieron una cirugía estética perfecta. Aparte el veterinario es mi amigo y no me cobra”, complementó.

"Me dejó la oreja impecable"

Oscar, que se cortó la oreja con un alambre mientras bajaba una escalera, entregó más detalles sobre cómo se realizó la intervención por parte de su amigo veterinario y cómo continúa con su recuperación tras el procedimiento.

“Usó material aséptico importado, me dio seis puntos y me dejó la oreja impecable”, precisó el veterinario jubilado.

“Ahora estoy tomando antibióticos como prevención, porque no hay infección. Y tengo la vacuna antitetánica desde hace poco tiempo”, concluyó.

Ver cobertura completa