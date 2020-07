Su nombre es Christina Pomfrey, tiene 65 años de edad y, durante casi 15 años, le hizo creer al gobierno del Reino Unido que era ciega y que tenía esclerosis múltiple. Una mentira que la ayudó a recibir beneficios del estado, incluyendo una mensualidad que en oportunidades superaba los 16 mil dólares (12 millones 627 mil 200 CLP), cinco veces las ganancias de un británico promedio.

Según TheSun, la mujer usó dos identidades y reclamó todo, desde apoyo a los ingresos hasta beneficios de vivienda y subsidio de vivienda por discapacidad, "ayudas" que le sumaban miles de dólares cada mes. En total, la estafadora logró quitarle al estado una suma de un millón de dólares (986 millones 070 mil 502 CLP).

“Soltera y pobre”

A pesar de que usaba el apellido de su segundo esposo, Pomfrey le dijo a las autoridades que era soltera y pobre. Aseguró que, de vez en cuando, era cuidada por familiares y amigos, sin embargo, todo esto era falso, ya que ella se podía valer por sí sola, porque su “enfermedad” era completamente falsa.

En su mentira, hasta inventó cartas que los supuestos allegados enviaban, solicitando ayuda a “esa pobre mujer”, como exponía. Todo como parte de una estrategia para seguir ganando dinero del Estado.

Tras varios años de mentiras, en 2017 el Departamento de Trabajo decidió iniciar un seguimiento del caso, por lo que seguían cada paso de ella y su supuesta discapacidad. Tras varios meses, descubrieron que no tenía nada y que gozaba de una salud envidiable.

Descubrieron así que podía leer fácilmente un periódico o conducir un vehículo sin mostrar dificultad en cuanto a la visión.

Culpable de estafa

Tras meses de seguimiento e investigación, las pruebas recolectadas por el Departamento de Trabajo de ese país fueron entregadas al juzgado, mismo que determinó que Christina Pomfrey era culpable de estafa y otros cargos. Deberá cumplir una condena de 3 años y ocho meses de prisión.

Su hija también recibió 18 meses de condena por el delito de lavado de activos, pues se prestó para esconder el dinero que había recibido su mamá durante los últimos 10 años.

“Era dinero al que no tenías derecho”, manifestó la juez que emitió la sentencia, quien rechazó esta insólita estafa, y es que, según las autoridades, el dinero que le fue entregado a esta persona pudo haber sido usado para el bien colectivo.

En lo que respecta a su esposo, John Pomfrey, aseguró a The Sun no tener idea de lo que ella estaba haciendo, ya que todo fue "a escondidas": "La gente piensa que debo haber sabido lo que estaba haciendo y dónde se fue todo el dinero, pero la respuesta a ambas es que no tengo ni idea (...) Ella ha destruido mi vida y no puedo perdonarla. Es la mujer más astuta que he conocido", dijo.

Tras la detención, la mujer dijo que se sintió "aliviada" de que finalmente la atraparan y afirmó que había regalado el dinero a la caridad y a los necesitados, cosa que no ha sido confirmada.