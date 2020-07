¿Qué pasó?

Li-Meng Yan, una desconocida viróloga en China que pasó a acaparar la atención del mundo por sus polémicas declaraciones, en las que acusa al gobierno chino y la OMS de ocultar sus hallazgos sobre el coronavirus y mentir sobre su origen.

"Si hubiese contado mi historia en Hong Kong hubiera terminado desaparecida o asesinada. Nadie me podría haber escuchado", dijo en una entrevista a Fox News.

Según contó, tuvo que emigrar de China hacia Estados Unidos para revelar información clave acerca de la emergencia sanitaria, como por ejemplo, que las autoridades de Pekín sabían sobre la facilidad con la que el virus se transmite entre humanos.

"Hay muchos, muchos pacientes que no consiguen tratamiento o un diagnóstico a tiempo. En los hospitales los doctores tienen miedo, pero no pueden hablar", agregó.

¿Quién es Li-Meng Yan?

La información en torno a ella es un misterio. En su propio país la desconocen y apuestan por señalar que China ha trabajado "heroicamente" en el combate contra la pandemia. Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo al que también apunta como "corrupto", señala que no figura en sus registros como científica de laboratorio especializado en virus.

Lo cierto es que la especialista formó parte del equipo de investigación de la Universidad de Salud Pública de Hong Kong y ella misma asegura que es pionera en el estudio de la epidemia. No obstante, la casa de estudios se desvinculó totalmente de ella a través de un comunicado oficial.

¿Qué señaló la universidad?

Conocida la polémica de sus declaraciones, la Universidad de Hong Kong manifestó que "la doctora Li-Meng Yan fue becaria postdoctoral, pero ella ha dejado la universidad. Si bien la entidad respeta la libertad de expresión, las opiniones y puntos de vista pasados ??o presentes de la Dra. Yan, no representan los de la Universidad".

"El contenido de dicho informe de noticias no concuerda con los hechos clave tal como los entendemos. Específicamente, la Dra. Yan nunca realizó ninguna investigación sobre la transmisión de humano a humano del coronavirus en la Universidad durante diciembre de 2019 y enero de 2020", añadió.

En ese sentido, la casa de estudios aseveró que los dichos de la especialistas no están justificados con evidencia científica, sino que "se parecen a rumores".

Además, desde que la mujer escapó de China, la institución eliminó todas sus investigaciones, las que ella consideraba como información clave para el estudio de la pandemia.

Su paradero es desconocido

En la entrevista al medio estadounidense, la mujer manifestó que a fines de 2019 advirtió sobre los peligros del virus al doctor Leo Poon, un presunto contratista de la OMS, pero que él le pidió que guardara silencio porque podría perder la vida.

"Él me pidió que guardara silencio y que tuviera cuidado. Que no tocara la línea roja, es decir, que no fuera contra los procedimientos del Gobierno de China y que no contradijera sus principios. Si no, me metería en problemas y podría ‘desaparecer’”, relató.

Luego de las presuntas amenazas de las autoridades chinas, la viróloga huyó hacia Estados Unidos en abril pasado y está cooperando con el FBI, entidad policial que la está resguardando y que protege su ubicación, la cual es desconocida.

"Estoy muy decepcionada. Sabía que esto podía ocurrir porque conozco la corrupción que existe en ese tipo de organizaciones internacionales", sentenció la experta.

Ver cobertura completa