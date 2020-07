¿Qué pasó?

Un joven de 17 años de edad, de la ciudad de Punjab, India, se gastó más de 21 mil de dólares en compras de accesorios cosméticos del video juego de la aplicación PUBG Mobile.



De acuerdo a información difundida por la prensa local, el menor habría tenido acceso a tres cuentas bancarias de sus padres, las cuales estaban disponibles en el teléfono celular de la madre.

Fue así como habría tenido acceso al dinero y a las cuentas, las cuales no era la primera vez que las usaba, pues de acuerdo a sus progenitores, el joven aprovechaba el acceso al móvil para transferir dinero de una cuenta a otra y borrar las evidencias de los movimientos realizados.

Ahorros familiares

Más allá del robo, los padres comentaron a los medios que lo grave de la situación fue que el dinero que se encontraba en la cuenta lo tenían ahorrado para pagar los gastos médicos del papá, la previsión médica de su mamá y para sus propios estudios.

Sin embargo, y una vez que fue descubierto el padre hizo pagar a su hijo por el robo haciéndolo trabajar en un taller de reparación de scooters y así recuperar el dinero que con tanto esfuerzo tenía reunido la familia.

"Simplemente, no puedo dejar que se quede inactivo en casa y no puedo darle un teléfono móvil ni siquiera para los estudios (...). Ahora no tengo esperanza, ya que el dinero se ahorró para el futuro de mi hijo", lamentó el padre del menor.

PUBG Mobile es la versión para dispositivos móviles del popular Player Unknown's Battlegrounds, el juego que popularizó el género battle royale.

La temática del juego es la misma que en la obra original: ser el único superviviente en una lucha contra otros jugadores online, con un escenario que se acota de forma progresiva. Siendo hábiles con las armas y ávidos en la táctica, podremos llegar a cenar pollo.