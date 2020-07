El nombre científicos de este parásito es “Naegleria fowleri”, pero se conoce popularmente como la ameba “come cerebros”, ya que afecta directamente a ese órgano, siendo realmente mortal para quien lo padece. Lo grave de esto es que, recientemente, fue confirmado un raro caso de esta infección en Florida, Estados Unidos.

Según revela el Departamento de Salud de Florida, el pasado viernes se identificó a una persona del condado de Hillsborough con ameba. Este parásito unicelular, se encuentra normalmente en aguas dulces templadas y estancadas como lagos y lagunas, y puede entrar al organismo humanos a través de la nariz, dirigiéndose directamente al cerebro y destruyendo el tejido cerebral.

Hasta ahora, se desconoce el estado de salud de esta persona y dónde se contagió con la enfermedad.

Ante el panorama de emergencia, el estado de Florida emitió una advertencia a los residentes de Hillsborough, para evitar el contacto nasal con el agua de grifos y otras fuentes como ríos, estanques, piscinas, aguas termales y canales, donde se puedan contagiar de esta letal enfermedad.

En caso de contagio, las autoridades piden que “busquen asistencia médica de inmediato, porque la enfermedad progresa rápidamente”, de hecho, una vez que ingresa por la nariz, el microorganismo invade los nervios olfatorios y se dirige hacia el cerebro, donde se alimenta de las células nerviosas causando un peligroso trastorno llamado meningoencefalitis amebiana.

