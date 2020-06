A solo 20 minutos de haberlo sacado del concesionario, un hombre destruyó por completo su lujoso Lamborghini de color gris, luego de que éste presentara una falla mecánica y tuviera que detenerse en plena vía de Wakefield, West Yorkshire, en Inglaterra.

El accidente ocurrió cuando el chofer del Lamborghini intentaba encender nuevamente su vehículo y otro auto lo impactó con fuerza por detrás, destruyendo gran parte del nuevo y costoso auto.

Luego de que el flamante comprador retirara su nuevo Lamborghini Huracán Spyder, valorado en 250 mil dólares (casi 203 millones de pesos) y comenzara a manejarlo, éste presentó una extraña falla mecánica que lo obligó a detenerse en plena vía.

A los pocos segundos, una camioneta que venía a una velocidad considerable, lo golpeó con fuerza y lo mandó al medio de la autopista, donde fue golpeado nuevamente por otro vehículo que pasaba por la vía.

Como producto final, el auto quedó destruido casi en su totalidad y algunas de sus partes quedaron reposando en la pista. Esto generó una congestión vehicular que duró poco más de una hora.

Accident on the M1 south between J40 #Flushdyke and J39 #Durkar. Lanes are blocked as @WYP_RPU and our #TrafficOfficers deal with multiple vehicles. pic.twitter.com/7E3yPafSmk