México sufrió la mañana de este martes un fuerte terremoto de magnitud 7.5 en la escala de Richter y que alertó a los habitantes de la zona.

El sismo se registró en el Sureste de Crucecita, Oaxaca, el que tuvo una profundidad de 10 kilómetros y que se sintió desde la Ciudad de México y hasta Chiapas, Guerrero y Morelos.

Las autoridades de ese país levantaron la alerta de tsunami para las zonas costeras de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

En Chile en tanto, la Onemi informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Finalizado el proceso de modelación y análisis, se informa que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más información en https://t.co/r4IfR3Mevf — onemichile (@onemichile) June 23, 2020

En redes sociales los usuarios compartieron una serie de registros del temblor, donde se pueden observar los efectos del sismo.

🔴 URGENTE



Esse vídeo mostra uma das réplicas do terremoto perto do epicentro, em Oaxaca, sul do México pic.twitter.com/MHhMZ5ZEBW