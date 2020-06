La falta de humanos en los zoológicos a nivel mundial por el confinamiento del coronavirus, ha provocado que los animales se relajen y comiencen a compartir entre sí, generando una nueva ola de crías mucho más grande de lo que habitual.

Desde pavos reales, avestruces y leopardos de las nieves, hasta monos y babuinos, son parte de las especies que han traído al mundo una gran cantidad de crías, que ahora están siendo atendidas por el personal del zoológico.

Fifteen animals were born at the tiny Qalqilya Zoo in the Israeli-occupied West Bank during the two months that it shut its doors to visitors — three times more than usual https://t.co/BucMSKE5Nn pic.twitter.com/Ylq7VqzWDY