¿Qué pasó?

Una gigantesca columna de polvo del desierto del Sahara ha recorrido más de ocho mil kilómetros, avanza sobre el Caribe y tiene previsto llegar al sureste de los Estados Unidos, informaron las autoridades de ese país.

Si bien es cierto que cada verano este fenómeno se suele dar, en esta oportunidad ha generado más preocupación, pues los especialistas sostienen que la nube de polvo parece ser bastante extrema a la registrada en los últimos años.

Advertencia

En las imágenes satelitales del espacio, el polvo generalmente parece algo sutil y débil, pero este año se ha visto de manera más clara. "Volamos hoy sobre este penacho de polvo sahariano en el centro oeste del Atlántico. ¡Es increíble el área que cubre!", escribió por su cuenta de Twitter el astronauta Doug Hurley.

Estas columnas de polvo sahariano, denominadas por los meteorólogos como capa de aire sahariana (SAL), son azotadas por fuertes tormentas de viento que cruzan el desierto del Sahara. El polvo ingresa al Océano Atlántico cerca de las islas de Cabo Verde, dentro de la Zona de Convergencia Intertropical, donde los sistemas tropicales suelen comenzar, consignó CBS News.

El satélite GOES de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) capturó una serie de imágenes animadas el pasado viernes 19 de junio, cuando el polvo entró en el profundo Atlántico tropical desde África.

De acuerdo a los expertos, el polvo es tan espeso que los Servicios Meteorológicos de Barbados emitieron una "Advertencia de neblina de polvo severa" instando a los residentes a tomar las medidas necesarias, debido a la poca visibilidad y posibles problemas respiratorios para las personas que tienen dificultades para respirar.

Por su parte, el pasado domingo 21 de junio el Departamento de Salud de Puerto Rico dijo en un comunicado que entre ese día y el jueves una "inmensa nube del polvo del Sahara arropará a toda la isla" y pidió a las personas con enfermedades respiratorias que tomaran precauciones.

En Caracas, capital de Venezuela, en la costa norte del país, también se pudo ver este domingo los cielos con un tono amarillento, producto de la columna.

En los próximos días, la capa de polvo más gruesa permanecerá al sur de Florida, sobre Cuba. A fines de esta semana, se extenderá por Texas y el resto del sudeste, creando cielos brumosos y coloridos amaneceres y atardeceres.

Today's view of a large Saharan dust plume.



Watch in near-realtime: https://t.co/mtWrgxAxqY. pic.twitter.com/aq4Ozto4Ng — CIRA (@CIRA_CSU) June 19, 2020

Here is an amazing comparison with a near perfect day to today. Looking east over the #VCBirdAirport, #Antigua towards the Atlantic. You can barely see beyond 3 miles. pic.twitter.com/j7HHDBa93K — 268Weather (@268Weather) June 21, 2020

Ok, last dust pic for today and this one is perhaps the most incredible yet. The comparison photos were sent to me from Mirco Ferro who lives in St. Barthelemy. Check the dates in the photos (top is from March) - both are unfiltered or altered in any way. #SAL #DUST pic.twitter.com/FBwOG5ly1E — Mark Sudduth (@hurricanetrack) June 21, 2020