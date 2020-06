El cadáver de un calamar gigante de cuatro metros de longitud fue encontrada a la orilla de la Bahía de Britannia, en Sudáfrica, según informaron los medios locales.

El hallazgo se realizó el pasado 07 de junio por una mujer y su pareja, quienes se encontraban caminando por el lugar y vieron conmocionados como el mar fue arrastrando al animal que ya se encontraba muerto, a pesar de los intentos que realizaron por devolverlo a la aguas.

Los especialistas, también sorprendidos con el hallazgo, pues es una especie difícil de encontrar en aguas pocas profundas, precisaron que el calamar medía 4,19 metros de longitud y que, probablemente, aún no era adulto.

"Fue triste porque pude ver que se estaba muriendo", afirmó Richard Davies, una de las personas que pudo contemplar al animal. "Todavía estaba bombeando tinta y llegué a tocar uno de sus tentáculos que me chupó la mano; tuve que usar algo de fuerza para librarme de él", apuntó, según el sitio Muy Interesante.

Por su parte, Adéle Grosse, quien fue la primera en toparse con el animal mientras caminaba por la playa con su esposo, expresó: "Al principio, solo quería regresarlo al océano (...) Pero en una observación más cercana, uno podría ver que estaba muerto".

En entrevista con el sitio Live Science, Grosse detalló que la noche anterior al hallazgo, "tuvimos grandes olas, y tengo entendido que el oleaje arrojó a este hermoso calamar a la playa en las primeras horas de la mañana. Buscamos marcas de mordiscos o lesiones y realmente no pudimos encontrar nada".

La impresión por este descubrimiento fue tal que de inmediato por las redes sociales comenzaron a circular videos y fotos del calamar tumbado sobre la arena sin vida, antes de ser recogido por un equipo de biólogos marinos de los Museos Iziko, quienes están estudiando y descifrando cómo había llegado el animal hasta la costa de esta playa de Sudáfrica.

Los calamares gigantes viven a profundidades de entre 300 y 1.000 metros y se cree que pueden crecer hasta 20 metros de longitud, aunque normalmente solo viven alrededor de cinco años. Los expertos creen que este ejemplar, en particular, apenas tenía dos años y un largo camino por delante antes de alcanzar la madurez.

