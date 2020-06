Manifestantes derribaron el viernes por la noche la única estatua de un general confederado que había en la capital de Estados Unidos, según medios locales, en un acto que el presidente Donald Trump consideró una "desgracia" para el país.

Las imágenes transmitidas por ABC7 News mostraron a decenas de personas tirando de una cuerda atada a la figura del general Albert Pike. Luego, le prendieron fuego y corearon "las vidas negras importan".

Protestors just took down the only confederate statue in DC, of Albert Pike. History on Juneteenth. #DCProtest #BlackLivesMatter pic.twitter.com/FoQ1SwoEy4

El presidente Donald Trump se quejó en Twitter por la actitud de la fuerza de seguridad: "La policía de Washington no está haciendo su trabajo al observar cómo se destruye y se quema una estatua".

"Estas personas deberían ser arrestadas de inmediato. ¡Una desgracia para nuestro país!", añadió en el tuit en el que interpeló a Muriel Bowser, la alcaldesa demócrata de la ciudad.

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser