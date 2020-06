View this post on Instagram

Pasca Lockdown, Kota Kecil di Italia Tawarkan Harga Rumah 1$ Sebagian besar turis Indonesia, yang datang ke Italia, mengunjungi Milan dan ibu kota Italia, Roma, karena dinilai menyimpan berjuta sejarah tentang Italia. Mungkinkah ada yang pernah berkunjung ke kota kecil Cinquefrondi di negara itu?. Kota kecil di wilayah selatan Calabria itu punya kebijakan yang unik memanfaatkan momentum pasca dicabutnya lockdown akibat pandemi global COVID-19 di Italia dengan menjaring penduduk, bukan wisatawan. Sang Walikota Michele Conia punya tawaran unik agar orang mau menjadi penduduk di kota kecilnya. Kasus COVID-19 di Italia jumlahnya menelan lebih dari 33.600 korban jiwa dan hampir 234.000 kasus infeksi. Italia memang salah satu negara yang paling parah terdampak wabah virus Corona di dunia. Kini ketika negara-negara membuka kembali perbatasan dan pembatasan perjalanan dilonggarkan untuk melakukan perjalanan, Michele Conia muncul dengan gagasan gilanya dengan menawarkan rumah hanya dengan harga satu dolar (1$). Wilayah yang mengklaim bebas COVID ini menawarkan kesepakatan untuk menarik lebih banyak pengunjung sebagai penduduk. Kota Cinquefrondi, sedang berusaha menjual rumah-rumah karena sebelum terjadi pandemipun banyak rumah yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Lanjutan dari artikel oleh Hilda Ansariah Sabri ini dapat dibaca di laman web bisniswisata.co.id