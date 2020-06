¿Qué pasó?

Aún se desconoce la identidad del valiente hombre que finalmente encontró el cofre con joyas valoradas en más un millón de dólares que el millonario coleccionista de antigüedades Forrest Fenn enterró en el oeste de Estados Unidos, hace 10 años.

Las pistas las dio en su libro The Thrill of the Chase (La emoción de la persecución) publicado en el año 2010, donde escribió un poema de 24 líneas que llevaba a este gran descubrimiento.

Finalmente, el tesoro "estaba bajo un dosel de estrellas en la vegetación boscosa de las Montañas Rocallosas y no fue movido desde que lo escondí hace más de 10 años", escribió Fenn, de 89 años en su blog oficial, tras enterarse que finalmente fue encontrado.

Pero el hallazgo del tesoro no dejó muy feliz a Feen, al menos así lo expresó en el periódico The Santa Fe New Mexican: "No sé, me siento medio feliz, medio triste, porque la búsqueda ha terminado", dijo.

Un hallazgo millonario

En cofre tenía en su interior monedas de oro raras y joyas antiguas, pesaba unos 9 kilos y tenía figuras de animales precolombinos, "espejos" prehistóricos de oro martillado y figuras chinas antiguas talladas en jade.

Sin duda, un verdadero hallazgo millonario que movió a miles de personas en Estados Unidos, quienes intentaron descifrar las pistas del libro pero que, durante 10 años, se mantuvo oculto en las Montañas Rocosas del suroeste del país.

En su libro, Fenn había dejado nueve pistas y se convirtió en uno de los textos más vendidos en las librerías locales. "Estoy más que satisfecho por la forma en la que (el libro) fue aceptado. Muchos lo leyeron varias veces buscando pistas adicionales o indicios que los ayudaran en la búsqueda", dijo en 2016 para algunos medios locales.

Muchos no vivieron para contarlo

Durante 10 años muchas personas se lanzaron a la aventura de buscar este millonario tesoro. Sin embargo, para la mayoría la aventura fue el fin de sus días, tal es el caso de Jeff Murphy, un estadounidense de 53 años, que fue encontrado sin vida en el fondo de un acantilado en junio de 2018, mientras trataba encontrar el cofre.

Otro estadounidense, Randy Bilyeu, desapareció a comienzos de 2016 luego de avisar a sus familiares que iría tras el tesoro de Fenn. En julio de este año, fue encontrado sin vida.

Pero el tesoro no estaba en un lugar peligroso según el mismo Fenn, quien en reiteradas oportunidades enfatizó que "el lugar donde lo dejé no es en un lugar peligroso. A los 85 años podría volver a recuperarlo", dijo hace años.