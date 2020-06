El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este martes que el hombre que fue visto con la cabeza sangrando tras ser derribado por un policía sería parte de un montaje. "Lo ví, cayó más duramente de lo que lo empujaron. Parecía escanear. ¿Podría ser un montaje?", escribió Trump en Twitter.

Tras esta escena ocurrida en Buffalo, Nueva York, dos policias fueron acusados de agresión luego que la semana pasada empujaran e hicieran caer de espaldas a Martin Gugino, de 75 años, cuando se dirigía hacia ellos, en una manifestación, tras la muerte de George Floyd.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?