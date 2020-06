Mientras las protestas en Estados Unidos siguen efervescentes tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, un video comienza a viralizarse en las redes sociales, donde nuevamente se deja en evidencia el brutal abuso de la fuerza policial, esta vez en Buffalo, Nueva York.

En el clip, se puede ver a un equipo antidisturbios empujando a Martin Gugino, un hombre de pelo canoso que cae al suelo y queda inmóvil durante minutos. En las imágenes también se puede notar que un policía intenta irse encima de él, mientras otro agente de seguridad evita que siga la agresión.

Este video fue captado por uno de los periodistas de la estación de radio pública local WBFO, que fue publicado en su sitio web y en su cuenta Twitter. Fue entonces cuando la indignación de la gente aumentó y los usuarios comenzaron a criticar el actuar policial.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

Según medios norteamericanos, la víctima fue trasladada en una ambulancia después de la agresión policial. Más tarde, los oficiales dijeron que un hombre resultó herido después de tropezar y caer durante las manifestaciones.

Asimismo, WBFO aseguró en Twitter que los dos oficiales involucrados en el incidente fueron suspendidos sin remuneración económica y que se está llevando a cabo una investigación de asuntos internos.

En lo que se refiere al hombre herido, se encuentra estable en un hospital en Buffalo y, a través de una página de GoFundMe, las personas lograron recaudar fondos para las facturas médicas del hombre, logrando una suma de 5 mil dólares que serán usados en su recuperación.

A GoFundMe page set up for Martin Gugino's medical bills and legal fees has raised more than $5,000 so far. https://t.co/AKaKpmvxlA