La noche del viernes el candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, consiguió formalmente la nominación de su partido, tras conseguir los 1.991 delegados que necesitaba para competir oficialmente contra Donald Trump por la presidencia de los Estados Unidos.

A través de Twitter, el exvicepresidente durante la administración de Barack Obama, se refirió a la nominación oficial de su partido.

"Amigos, esta noche aseguramos los 1.991 delgados necesarios para ganar la nominación demócrata. Voy a pasar todos los días luchando para ganar tu voto para que, juntos, podamos ganar la batalla por el alma de esta nación", declaró.

Folks, tonight we secured the 1,991 delegates needed to win the Democratic nomination. I'm going to spend every day fighting to earn your vote so that, together, we can win the battle for the soul of this nation. https://t.co/sl3wFGabpg