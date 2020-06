¿Qué pasó?

Al tiempo que las cifras de fallecidos y contagiados aumentan en México, el gobierno de dicho país planifica un retorno a la “nueva normalidad”, en la que piensa reabrir locales y colegios para “reactivar” la economía en la nación, medidas que han sido criticadas y más aún, tras las “recomendaciones” que el presidente Andrés López Obrador dio a sus habitantes, para evitar el contagio de la enfermedad.

“No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, dijo a medios locales, aumentando así las críticas por parte de los ciudadanos, quienes están en desacuerdo con su actuar durante la pandemia.

México reporta su mayor cifra de fallecidos

La Secretaría de Salud mexicana reportó este viernes la muerte de 1.092 personas en el país azteca durante las últimas 24 horas, a causa del coronavirus. Este es el número más alto de decesos que se registra en aquel país desde que inició la pandemia.

Esta alarmante cifra podría aumentar cuando las otras 948 defunciones sospechosas que se han provocado durante las últimas horas, arrojen los resultados de PCR. Así informó el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, durante una conferencia desde el Palacio Nacional de México.

Tercer país con más muertes en un día

Con este nueva cifra de fallecidos, México se posiciona tercero en la lista de países con myor cantidad de muertes en las últimas 24 horas, a causa de la pandemia, siendo Brasil y Estados Unidos los dos primeros.

Según el secretario de salud mexicano, el aumento en las cifras de decesos se debió a que se comprobaron fallecimientos relacionadas con el virus que no habían sido reconocidos en un inicio.

