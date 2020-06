La última imagen que se tuvo de la tripulación del Crew Dragon, ocurrió cuando fueron recibidos por los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, quienes celebraron el logro alcanzado entre la NASA y la empresa SpaceX.

Doug Hurley y Bob Behnken lograron acoplar la cápsula Dragón a la EEI automáticamente, sin necesidad de asistencia, cumpliendo con otra parte importante de la misión que consistía en llegar a ese lugar para poder continuar con los siguientes puntos de la misión.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H