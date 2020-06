Sharnesha Street, de 43 años, quedó atrapada en el centro de Baltimore, Estados Unidos, la noche del 29 de mayo. Las protestas por la muerte de George Floyd bloquearon las principales avenidas de esta ciudad de Maryland y la policía desviaba el tráfico.

La mujer conducía un Chevy Impala cuando fue interceptada por los oficiales. El informe del Departamento de Policía de Baltimore indica que los funcionarios buscaban un auto similar y por eso la apuntaron con sus armas cuando Sharnesha se pasó la luz roja y condujo hacia ellos.

En un video difundido por la policía, se ve a la mujer lanzarse al suelo mientras gritaba a los policías que no la tocaran. “No me toques, me siento atacada”, le gritaba al sargento Graig Higley.

“Si no violas mis derechos, no voy a violar los tuyos”, le grita la mujer a Higley que le pregunta por qué intentó golpearlo con el auto. “Porque estabas en el camino”, le responde.

Mientras el sargento toma de su mano, Sharnesha lo insulta: “Eres estúpido, no me hables”. Ella lo cachetea dos veces y es cuando el oficial Terry Love Jr. la golpea por detrás. La mujer cae al suelo.

El video del ataque se hizo viral tras ser publicado en Facebook. Las protestas en Estados Unidos exigiendo justicia por Floyd habían estallado. Las autoridades de Baltimore suspendieron al oficial Love Jr. y Sharnesha fue llevada a un hospital.

Tras ser atendida, la mujer fue enviada a la cárcel: fue acusada por dos cargos de asalto en segundo grado. Según la policía, Sharnesha no solo golpeó a Higley, también lo escupió.

Por su parte, la Fiscal del Estado de Baltimore, Marilyn Mosby, anunció que el oficial que golpeó a la mujer no sería acusado penalmente. Considera que su “conducta estuvo dentro de lo que permite la ley”, aunque aclaró que no respalda su acción.

“El Departamento de Policía de Baltimore debería capacitar a los oficiales para que ejerzan moderación en cada situación”, recomienda el informe de la Fiscalía.

Antes de ser detenida por la policía, Sharnesha habló con un equipo de prensa de la cadena de televisión local WBAL-TV 11 News. El reportero Tre Ward reveló que durante el encuentro “ella afirmó estar enferma mentalmente y no podía ir a casa con su familia”.

We saw this woman before our live shot at 10. She approached our crew demanding to “share the light” with us on tv. She claimed to be mentally ill and couldn’t go home to her family. She cursed and yelled at our crew so we left.



This happened later. pic.twitter.com/iKwPaCQc1O