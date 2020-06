View this post on Instagram

🔴 La policía británica anunció que identificó a un prisionero alemán de 43 años como el presunto responsable de la desaparición de la pequeña #MadeleineMcCann. Según The Guardian, el sospechoso estuvo en #PraiaDaLuz, en la zona de la costa del Algarve, al mismo tiempo de la desaparición de la pequeña el 3 de mayo de 2007. El sujeto se encuentra en prisión por otros delitos. “Nuestra principal línea de investigación es este sospechoso", dijo Stuart Cundy, subcomisionado adjunto de la policía Metropolitana de #Londres. Además, anunciaron que pedirían ayuda a las autoridades alemanas.